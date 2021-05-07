В Иссык-Атинском районе мужчина обманул граждан на треть миллиона сомов

В Иссык-Атинском районе задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 12 апреля с заявлением в милицию обратился гражданин С.Б. Он просил принять меры в отношении малознакомого мужчины, который в марте 2021 года вошел к нему в доверие и взял 38 тонн и 200 килограммов сахара.

«Мужчина обещал отдать за товар деньги в размере более 2 миллионов 500 тысяч сомов и скрылся. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. С аналогичным заявлением также обратился другой гражданин У.М. Причиненный ему материальный ущерб составил около 600 тысяч сомов. По подозрению в совершении преступления был задержан и водворен в ИВС ОВД Иссык-Атинского района К.Н. Милиционеры устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории Чуйской области и Бишкека», — рассказали в ГУВД.