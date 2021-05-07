В Чуйской области задержан местный житель, ранее судимый за наркотики

Сотрудники ОВД Аламединского района задержали 42-летнего местного жителя, который в 2009 году был условно осужден за наркотики и, не отбыв условного наказания, вновь взялся за старое. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«В ОВД Аламединского района поступило разыскное дело в отношении осужденного в 2019-м Свердловским районным судом Бишкека. Его приговорили к двум годам пробационного надзора. С марта он начал нарушать правила надзора и был объявлен в розыск», — сказали в ведомстве.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержанный

Отмечается, что во время задержания у разыскиваемого было обнаружено и изъято серо-зеленое вещество растительного происхождения общим весом 11 граммов. Изъятое было направлено на экспертизу. Ведется следствие.