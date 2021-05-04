Коррупция в аэропорту. Омбудсмен просит отпустить Ксению Барабаш

Сотрудники аппарата омбудсмена посетили в ИВС УВДТ задержанную главу представительства турецкой авиакомпании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş. Ксению Барабаш. Об этом сообщает пресс-служба главного правозащитника.

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Уточняется, Ксения Барабаш во время встречи отметила, что на условия содержания жалоб не имеет, но не понимает причину подобного отношения к себе. Со слов подозреваемой, она всегда являлась на допросы и давала необходимые показания.

«Свое содержание под стражей Ксения Барабаш расценивает как давление на нее и запугивание со стороны сотрудников следственных органов, с доводами следствия она не согласна. Ее адвокаты принимают меры по обжалованию решения следственного судьи по ее задержанию. Кроме того, Барабаш сообщила, что имеет на своем иждивении двух несовершеннолетних детей — дочь 14 лет и сына 12 лет, страдающего аутизмом, а также 75-летнюю мать. Отец ребенка не принимает участия в лечении и воспитании своего сына. Акыйкатчи обратился в Бишкекский городской суд с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения для Барабаш с ареста и содержания под стражей на подписку о невыезде», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, представителя турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş. в Бишкеке Ксению Барабаш подозревают в соучастии в коррупции. Она была задержана 20 апреля. Решением суда ее взяли под стражу.