17:06
USD 84.80
EUR 102.18
RUB 1.13
Происшествия

Коррупция в аэропорту. Омбудсмен просит отпустить Ксению Барабаш

Сотрудники аппарата омбудсмена посетили в ИВС УВДТ задержанную главу представительства турецкой авиакомпании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş. Ксению Барабаш. Об этом сообщает пресс-служба главного правозащитника.

Читайте по теме
Она не сбежит. Депутат просит изменить меру пресечения Ксении Барабаш

Уточняется, Ксения Барабаш во время встречи отметила, что на условия содержания жалоб не имеет, но не понимает причину подобного отношения к себе. Со слов подозреваемой, она всегда являлась на допросы и давала необходимые показания.

«Свое содержание под стражей Ксения Барабаш расценивает как давление на нее и запугивание со стороны сотрудников следственных органов, с доводами следствия она не согласна. Ее адвокаты принимают меры по обжалованию решения следственного судьи по ее задержанию. Кроме того, Барабаш сообщила, что имеет на своем иждивении двух несовершеннолетних детей — дочь 14 лет и сына 12 лет, страдающего аутизмом, а также 75-летнюю мать. Отец ребенка не принимает участия в лечении и воспитании своего сына. Акыйкатчи обратился в Бишкекский городской суд с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения для Барабаш с ареста и содержания под стражей на подписку о невыезде», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, представителя турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş. в Бишкеке Ксению Барабаш подозревают в соучастии в коррупции. Она была задержана 20 апреля. Решением суда ее взяли под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192887/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Коррупция в аэропорту. Мама Ксении Барабаш просит президента отпустить ее
Инспектор таможни занижал сборы и причинил ущерб государству в 1 миллион сомов
Коррупция в аэропорту. Представителя турецкой компании водворили в СИЗО-1
Коррупция в аэропорту. В Бишкеке задержана представитель турецкой компании
Приговор за деньги и по указке. Депутат рассказал о коррупционных фактах в судах
Генпрокурор Курманкул Зулушев назвал самые коррумпированные госорганы страны
В аэропорту «Манас» опровергли информацию о передаче ОАО во внешнее управление
Третья волна COVID-19. В аэропорту «Манас» ввели ограничительные меры
Коррупция в аэропорту. Суд не стал переквалифицировать обвинение Эмиру Чукуеву
Штраф в 260 тысяч сомов. Директора ГУ «Кадастр» признали виновным в коррупции
Популярные новости
К&nbsp;конфликту на&nbsp;кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров
Появились снимки, подтверждающие участие в&nbsp;конфликте на&nbsp;границе Шоха Искандарова Появились снимки, подтверждающие участие в конфликте на границе Шоха Искандарова
Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал &laquo;Головной&raquo; Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал «Головной»
После инцидента на&nbsp;границе в&nbsp;Чуйской области в&nbsp;дома жителей кидали камнями После инцидента на границе в Чуйской области в дома жителей кидали камнями
Бизнес
Тарифы от&nbsp;Beeline: Объемный мир образования в&nbsp;Ваших руках! Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении MEGA24 Подготовьтесь к ОРТ в приложении MEGA24
Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в&nbsp;Баткене Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в Баткене
Впервые в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; суперпрочные защищенные смартфоны Blackview Впервые в O!Store — суперпрочные защищенные смартфоны Blackview
4 мая, вторник
16:47
Коррупция в аэропорту. Омбудсмен просит отпустить Ксению Барабаш Коррупция в аэропорту. Омбудсмен просит отпустить Ксени...
16:45
Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
16:38
Кыргызстанка примет участие в мировом лицензионном турнире по борьбе
16:18
Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
16:13
Ситуация на границе. Кыргызстан не ратифицировал Римский статут