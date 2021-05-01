Ситуация на границе. В Бишкеке читают молитву по погибшим

В Бишкеке около здания Дома правительства проходит митинг в поддержку баткенцев.

К участникам акции протеста вышел министр внутренних дел Улан Ниязбеков. Он призвал граждан к спокойствию.

Фото 24.kg. К участникам акции протеста вышел министр внутренних дел Улан Ниязбеков

Министр предложил почтить память погибших во время событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Собравшиеся, а их около 500 человек, прочитали поминальную молитву.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.