Ситуация на границе. В Бишкеке читают молитву по погибшим

В Бишкеке около здания Дома правительства проходит митинг в поддержку баткенцев.
К участникам акции протеста вышел министр внутренних дел Улан Ниязбеков. Он призвал граждан к спокойствию.
Министр предложил почтить память погибших во время событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Собравшиеся, а их около 500 человек, прочитали поминальную молитву.
Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.
За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.
Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.