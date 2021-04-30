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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Движение по трассе Ош — Баткен — Исфана возобновлено

Дорога в местности Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе открыта. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства в Баткенской области.

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Уточняется, что таджикская сторона убрала вооружение с местности Кызыл-Бел.

«Прошли переговоры полпреда правительства в Баткенской области и главы Согдийской области РТ Раджоббой Ахмадзода. Обе стороны создали комиссию по стабилизации обстановки. В состав вошли первый заместитель полпреда Баткенской области Маруфхан Тулаев, начальник УВД региона Мурат Боронов и начальник регионального управления Погранслужбы ГКНБ Кыялбек Толонбаев. В настоящий момент движение по трассе Ош — Баткен — Исфана возобновлено. Пограничники обеих стран отвели военные силы», — сообщили в полпредстве.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192415/
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