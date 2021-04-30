Ситуация на границе. Жители Лейлека просят Садыра Жапарова защитить их

Жители Лейлекского района Баткенской области обеспокоены ситуацией на границе. Об этом 24.kg сообщила председатель женского совета Жаны-Жерского айыльного кенеша Зулайка Турдуева.

По ее словам, ситуация в селах Арка-1, Арка-2, Достук и Жаштык остается напряженной.

«Мы, матери, женщины Лейлекского района, просим власти не оставлять нас одних. Уважаемый президент Садыр Нургожоевич, помогите нам! Военные другой страны топчут нас, как скот. Наши дома жгут и грабят. Угнали нашу скотину. Почему наши власти не принимают мер? Сегодня в село прибыли наши военные, но они бездействуют. Объясните нам...» — обратилась к главе государства Зулайка Турдуева.

По ее словам, местные жители готовы сами защитить свои дома и земли. Но они мирные жители, безоружные против агрессии бессильны.

С аналогичным обращением выступили и другие жители Жаны-Жерского айыльного округа.

Сельчане рассказали, что в Кулундинском и Жаны-Жерском айыльных округах стрельба периодически продолжалась даже после того, как стороны официально заявили о прекращении огня и отводе войск. По их словам, последние несколько часов в регионе наблюдается затишье. Они утверждают, что таджикские военнослужащие до сих пор не покинули этот участок.

Полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев пока недоступен для комментариев.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что таджики покинут территорию Кыргызстана.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.