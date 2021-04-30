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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Камчыбек Ташиев об итогах встречи с таджикской стороной

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вернулся с переговоров с таджикской стороной, в которых приняли участие он сам, полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев и глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев.

По его словам, встреча прошла на нейтральной территории, на КПП «Кызыл-Бел». Таджикистан представляли глава ГКНБ, губернатор Согдийской области, представитель Погранвойск РТ.

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Камчыбек Ташиев уточнил, что сегодня решили отвести все войска от линии госграниц, Кыргызстан — в Баткен, Таджикистан — подальше.

«В ближайшие несколько дней мы обязательно решим проблемы госграниц, проведем демаркацию и делимитацию, сразу же установим проволоку. Таджикистан просил открыть коридор в Ворух и подключить электроэнергию в анклаве. Но мы решили еще обсудить этот вопрос», — цитирует Камчыбека Ташиева «Кактус».

«Я пока не могу говорить все. Мы подготовим пресс-релиз. Кроме этого, в ближайшие часы пограничники Таджикистана откроют дорогу в Кок-Таш (Баткенский район). Также они покинут территорию Кыргызстана. Чтобы не повторялось в будущем подобное, создали комиссию, куда входит заместитель полпреда, глава погранслужбы Уларбек Шаршеев, начальник ГКНБ по Баткенской области и еще один чиновник, они обсудят сложившиеся проблемы», — проинформировал глава ГКНБ КР.

Камчыбек Ташиев пообещал, что все сожженные дома будут восстановлены с помощью государства или таджикской стороны.

«Я вам обещаю, что ни один метр стратегически важных земель я не отдам. Но имейте в виду, что без обмена земель демаркации не будет», — заявил он.

По данным журналистов, баткенцы хотели задать Камчыбеку Ташиеву вопросы, но он отказался слушать и ушел. Это вызвало возмущение местных жителей.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

По данным МЧС КР, в селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Сгорела также одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино «РЕМИ», погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192313/
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