Ситуация на границе. Евросоюз выступил с заявлением

Серьезная эскалация напряженности на границе Кыргызской Республики и Таджикистана с многочисленными жертвами произошла в последние дни. Европейский союз приветствует достигнутое 29 апреля соглашение о прекращении огня и дальнейших переговорах по политическому урегулированию пограничных вопросов. ЕС сожалеет о насилии, имевшем место в последние дни, и выражает сочувствие тем, кто потерял родных и близких.

«Европейский союз, в том числе через своего спецпредставителя по Центральной Азии, свои представительства в Бишкеке и Душанбе, а также в Брюсселе, поддерживает постоянные дипломатические контакты с властями двух стран. Обе стороны должны предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать любых конфликтов в будущем», — говорится в обращении ЕС.

Учитывая продолжающиеся сегодня столкновения в некоторых районах, соглашение о прекращении огня должно выполняться без промедления для достижения долгосрочного и мирного решения ситуации. Из заявления ЕС

Подчеркивается, что ЕС готов предоставить, если потребуется, техническую помощь в рамках своих региональных программ по управлению границами и водным хозяйством, а также политическую поддержку для обеспечения стабильности и процветания в регионе, что является ключевыми приоритетами стратегии ЕС по Центральной Азии.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.