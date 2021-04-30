Ситуация на границе. Напали на журналиста Sputnik

Во время встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и полпреда правительства в Баткенской области Омурбека Суваналиева с местным населением напали на журналиста Sputnik Зульфию Турганову. Информацию она подтвердила 24.kg.

По словам журналиста, она стояла у здания областной администрации, хотела снять на видео людей, пришедших на встречу, но присутствующие потребовали, чтобы репортер прекратила съемку. Она убрала камеру и стала записывать выступление Ташиева на диктофон.

«Внезапно несколько мужчин из толпы схватили меня и потащили в сторону. Ни Ташиев, ни спецназовцы, которые стояли рядом с ним, никак не помешали, вообще не отреагировали. У меня ободраны колени и ссадины на руках. Но я продолжаю работать», — сказала Зульфия Турганова.

В редакции Sputnik разбираются с инцидентом.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок. Убиты также трое военнослужащих отряда специального назначения «Бору» Погранслужбы ГКНБ. Еще 20 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.