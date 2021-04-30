13:30
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Напали на журналиста Sputnik

Во время встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и полпреда правительства в Баткенской области Омурбека Суваналиева с местным населением напали на журналиста Sputnik Зульфию Турганову. Информацию она подтвердила 24.kg.

По словам журналиста, она стояла у здания областной администрации, хотела снять на видео людей, пришедших на встречу, но присутствующие потребовали, чтобы репортер прекратила съемку. Она убрала камеру и стала записывать выступление Ташиева на диктофон.

«Внезапно несколько мужчин из толпы схватили меня и потащили в сторону. Ни Ташиев, ни спецназовцы, которые стояли рядом с ним, никак не помешали, вообще не отреагировали. У меня ободраны колени и ссадины на руках. Но я продолжаю работать», — сказала Зульфия Турганова.

В редакции Sputnik разбираются с инцидентом.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок. Убиты также трое военнослужащих отряда специального назначения «Бору» Погранслужбы ГКНБ. Еще 20 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192292/
просмотров: 2947
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Завершилось совещание рабочей группы по урегулированию
Ситуация на границе. Правительство открыло штаб помощи для баткенцев: контакты
Ситуация на границе. Из Баткена в Бишкек перевезут еще 17 пострадавших
Ситуация на границе. Трое военнослужащих Погранслужбы Кыргызстана погибли
Ситуация на границе. Дома, заправки, школа, магазины: что еще сожгли
Ситуация на границе. Мэрия Бишкека открыла единый счет для добровольной помощи
Инцидент на границе. В Бишкек доставят еще 18 раненых
Ситуация на границе. Из Бишкека в Баткен отправят еще одну группу врачей
Ситуация на границе. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вылетел в Баткен
Ситуация на границе. Переговоры по стабилизации обстановки продолжаются
Популярные новости
Таджикистан заявляет свои претензии на&nbsp;водные ресурсы Кыргызстана Таджикистан заявляет свои претензии на водные ресурсы Кыргызстана
Инцидент на&nbsp;границе. В&nbsp;Кок-Таше горит несколько домов Инцидент на границе. В Кок-Таше горит несколько домов
Инцидент на&nbsp;границе. Таджикистан начал массированный обстрел Инцидент на границе. Таджикистан начал массированный обстрел
Инцидент на&nbsp;границе. Сообщается о&nbsp;перестрелке пограничников в&nbsp;Лейлекском районе Инцидент на границе. Сообщается о перестрелке пограничников в Лейлекском районе
Бизнес
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
30 апреля, пятница
13:26
Ситуация на границе. В Лейлекском районе вновь перестрелка Ситуация на границе. В Лейлекском районе вновь перестре...
13:11
Ситуация на границе. Завершилось совещание рабочей группы по урегулированию
13:09
Ситуация на границе. Мэрия Оша вместе с бизнесменами передала гумпощь баткенцам
13:00
Ситуация на границе. Открыт счет для помощи пострадавшим
12:41
ОАЭ передали 54 тонны гумпомощи пострадавшим в Баткене