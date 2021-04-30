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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Из Бишкека в Баткен отправят еще одну группу врачей

Из Бишкека в Баткен отправят еще одну группу врачей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, планируется отправить еще 9 специалистов, это в частности торакальные, сосудистые хирурги, травматологи, кардиологи. В ведомстве подтвердили, что накануне в Баткен выехали врачи из Таласской области. «Это была их инициатива. Сейчас все медицинские специалисты находятся в резерве. При необходимости будем отправлять», — отметили в ведомстве.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192261/
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