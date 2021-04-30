11:56
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Село Арка в Лейлекском районе снова обстреливают

В селе Арка Жаны-Жерского айыльного округа Лейлекского района снова стреляют. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, стрельба возобновилась примерно 20 минут назад.

«Люди, находящиеся вблизи села, бегут обратно в горы. Стреляют из гранатометов или минометов. Наше село со вчерашнего дня находится в распоряжении таджикской стороны», — сообщили местные жители.

Возобновление стрельбы подтверждают и жители ближайших к Арке сел — Максат и Колунду. О возобновлении стрельбы говорят и депутаты местного кенеша.

Однако очевидцы не могут уточнить, кем и откуда происходит стрельба.

В полпредстве правительства информацию пока не комментируют.

Отметим, накануне в селах Эски Оочу, Максат и Арка стрельба периодически продолжалась даже после того, как стороны официально заявили о прекращении огня и отводе войск. Как сообщали местные жители, сожжено несколько домов и автозаправок, а также погранзастава Кыргызстана.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан и сразу же вылетел в Баткен.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192253/
просмотров: 2679
Версия для печати
Материалы по теме
Инцидент на границе. В Лейлекском районе похитили главу села Интернационал
Ситуация на границе. В Лейлекском районе стрельба продолжается
Инцидент на границе. Жители села Максат Лейлекского района просят о помощи
Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос
Инцидент на границе. Сообщается о перестрелке пограничников в Лейлекском районе
Инцидент на границе. Из зоны конфликта эвакуировано 848 баткенцев
Инцидент на границе. Волонтеры собирают гумпомощь для жителей зоны конфликта
Будут в Бишкеке. Парламент отменил постановление о работе с избирателями
Инцидент на границе. Таджикистан стягивает военную технику к зоне конфликта
Инцидент на границе. В Кок-Таше горит несколько домов
Популярные новости
Таджикистан заявляет свои претензии на&nbsp;водные ресурсы Кыргызстана Таджикистан заявляет свои претензии на водные ресурсы Кыргызстана
Инцидент на&nbsp;границе. В&nbsp;Кок-Таше горит несколько домов Инцидент на границе. В Кок-Таше горит несколько домов
Инцидент на&nbsp;границе. Таджикистан начал массированный обстрел Инцидент на границе. Таджикистан начал массированный обстрел
Инцидент на&nbsp;границе. Сообщается о&nbsp;перестрелке пограничников в&nbsp;Лейлекском районе Инцидент на границе. Сообщается о перестрелке пограничников в Лейлекском районе
Бизнес
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
30 апреля, пятница
11:51
Ситуация на границе. Дома, заправки, школа, магазины: что еще сожгли Ситуация на границе. Дома, заправки, школа, магазины: ч...
11:48
В Иссык-Атинском районе в реке обнаружили тело восьмилетнего мальчика
11:47
Ситуация на границе. Из приграничных сел перемещены 2 тысячи 726 человек
11:41
Для зараженных COVID-19 свободны 203 койки в медучреждениях Бишкека
11:38
Аппарат правительства перечислит однодневную зарплату в помощь баткенцам