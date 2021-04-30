Ситуация на границе. Село Арка в Лейлекском районе снова обстреливают

В селе Арка Жаны-Жерского айыльного округа Лейлекского района снова стреляют. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, стрельба возобновилась примерно 20 минут назад.

«Люди, находящиеся вблизи села, бегут обратно в горы. Стреляют из гранатометов или минометов. Наше село со вчерашнего дня находится в распоряжении таджикской стороны», — сообщили местные жители.

Возобновление стрельбы подтверждают и жители ближайших к Арке сел — Максат и Колунду. О возобновлении стрельбы говорят и депутаты местного кенеша.

Однако очевидцы не могут уточнить, кем и откуда происходит стрельба.

В полпредстве правительства информацию пока не комментируют.

Отметим, накануне в селах Эски Оочу, Максат и Арка стрельба периодически продолжалась даже после того, как стороны официально заявили о прекращении огня и отводе войск. Как сообщали местные жители, сожжено несколько домов и автозаправок, а также погранзастава Кыргызстана.