Ситуация на границе. Село Арка в Лейлекском районе снова обстреливают

В селе Арка Жаны-Жерского айыльного округа Лейлекского района снова стреляют. Об этом 24.kg сообщили местные жители.
По их словам, стрельба возобновилась примерно 20 минут назад.
«Люди, находящиеся вблизи села, бегут обратно в горы. Стреляют из гранатометов или минометов. Наше село со вчерашнего дня находится в распоряжении таджикской стороны», — сообщили местные жители.
Возобновление стрельбы подтверждают и жители ближайших к Арке сел — Максат и Колунду. О возобновлении стрельбы говорят и депутаты местного кенеша.
Однако очевидцы не могут уточнить, кем и откуда происходит стрельба.
В полпредстве правительства информацию пока не комментируют.
Отметим, накануне в селах Эски Оочу, Максат и Арка стрельба периодически продолжалась даже после того, как стороны официально заявили о прекращении огня и отводе войск. Как сообщали местные жители, сожжено несколько домов и автозаправок, а также погранзастава Кыргызстана.
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