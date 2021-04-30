Ситуация на границе. Обстановка стабильная, но с элементами напряженности

Огонь в эпицентре конфликта на кыргызско-таджикской границе полностью прекращен. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

Уточняется, что в целом обстановка сохраняется стабильная, но с элементами напряженности. В отдельных районах ночью зафиксированы одиночные выстрелы.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

За медицинской помощью уже обратились 124 пострадавших. Три человека погибли, среди них ребенок.

Вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.