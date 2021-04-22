В Нарыне к пожизненному сроку приговорили чабана, убившего сожительницу

В Нарынской области к пожизненному сроку приговорили чабана, убившего сожительницу. Об этом 24.kg сообщили в областном суде.

Отметим, 23 января в милицию обратился житель села Тендик. Он рассказал, что пришел в сарай, построенный на зимовье, и в комнате чабана обнаружил труп. Погибшей оказалась 22-летняя жительница Сокулукского района К.К. На теле обнаружены следы насилия.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. 26-летний подозреваемый был задержан в Ноокатском районе Ошской области.

В своих показаниях чабан рассказал, что в тот день выпивал с сожительницей.

«Мы выпивали, потом я вышел, чтобы отогнать скот. Когда вернулся, она продолжала пить вино. Она рассказала, что, когда жила с бывшим мужем, занималась проституцией. Меня это разозлило, и я пнул ее в голову», — рассказал подозреваемый.

После избиения девушка выбежала на улицу. Выйдя за ней, мужчина привязал ее ногу к лошади. После смерти К.К. занес ее в сарай, укрыл и дальше продолжил пить алкоголь.

По решению Кочкорского районного суда 20 апреля обвиняемый приговорен к пожизненному лишению свободы, а также к штрафу в размере 150 тысяч сомов.