Из Беларуси депортировали кыргызстанца, который пытался дать взятку на таможне

Попытка дачи взятки пресечена сотрудниками Гродненской региональной таможни в пункте пропуска «Каменный Лог». Об этом сообщил сайт newgrodno.by.

По его данным, преступление совершил водитель большегруза из Кыргызстана.

Кыргызстанец передал паспорт, в котором находилось 50 евро, проводившему контроль таможеннику. Потом он подтвердил, что передал деньги во избежание проверки транспортного средства и товара в нем.

32-летний гражданин КР привлечен судом к уголовной ответственности в виде ареста сроком на три месяца с депортацией.