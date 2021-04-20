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Происшествия

Из Беларуси депортировали кыргызстанца, который пытался дать взятку на таможне

Попытка дачи взятки пресечена сотрудниками Гродненской региональной таможни в пункте пропуска «Каменный Лог». Об этом сообщил сайт newgrodno.by.

По его данным, преступление совершил водитель большегруза из Кыргызстана.

Кыргызстанец передал паспорт, в котором находилось 50 евро, проводившему контроль таможеннику. Потом он подтвердил, что передал деньги во избежание проверки транспортного средства и товара в нем.

32-летний гражданин КР привлечен судом к уголовной ответственности в виде ареста сроком на три месяца с депортацией.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190806/
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