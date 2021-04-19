В Бишкеке двое подростков угнали авто Volkswagen. Их задержали

В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в автоугоне. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, в милицию поступило сообщение о том, что в микрорайоне «Кок-Жар» угнали Volkswagen Golf 3. Сотрудники УПСМ задержали 16-летнего и 17-летнего подозреваемых и доставили в УВД Октябрьского района Бишкека для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрирован в ЕРПП.