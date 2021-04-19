15:59, 19 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Бишкеке двое подростков угнали авто Volkswagen. Их задержали
15:59, 19 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в автоугоне. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.
По ее данным, в милицию поступило сообщение о том, что в микрорайоне «Кок-Жар» угнали Volkswagen Golf 3. Сотрудники УПСМ задержали 16-летнего и 17-летнего подозреваемых и доставили в УВД Октябрьского района Бишкека для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрирован в ЕРПП.