18:41
USD 84.78
EUR 101.57
RUB 1.10
Происшествия

Две тонны куриного мяса пытались незаконно ввезти в Кыргызстан

В Баткенской области задержали контрабандное мясо птицы. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

ПС ГКНБ
Фото ПС ГКНБ. В Баткенской области задержали контрабандное мясо птицы

По ее данным, в селе Жаны-Жер Лейлекского района задержали автомашину Mercedes-Benz Sprinter. За рулем авто находился 31-летний гражданин Таджикистана. Он пытался нелегально провезти две тонны куриных окорочков в Кыргызстан.

По предварительным данным, общая стоимость контрабанды составила около 320 тысяч сомов. Задержанного и груз передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190465/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 768 фактов контрабанды выявила таможня с начала года
Тонны лимонов и мандаринов пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
Массовая скупка автомобильных катализаторов. В Бишкеке закрыли 12 пунктов сбора
Контрабанда ГСМ в Таджикистан. Пограничная служба прокомментировала видео
В Кыргызстан пытались провезти контрабандные станки для производства пескоблока
Веники, казаны и посуда. Контрабанду на 4 миллиона сомов задержали в Баткене
Контрабандный кафель. В Кыргызстан пытались незаконно ввезти товар на 800 тысяч
В Баткене за сутки пограничники задержали контрабанду на 680 тысяч сомов
Контрабанда лимонов. Крупная партия фруктов задержана в Баткенской области
Контрабандный груз почти на 3 миллиона сомов задержан в Баткене
Популярные новости
В&nbsp;Пригородном 15&nbsp;женщин облили себя бензином и&nbsp;заявляют об&nbsp;акции самосожжения В Пригородном 15 женщин облили себя бензином и заявляют об акции самосожжения
По&nbsp;подозрению в&nbsp;госизмене задержан политолог Марат Казакпаев По подозрению в госизмене задержан политолог Марат Казакпаев
На&nbsp;племянницу Сооронбая Жээнбекова написали еще одно заявление в&nbsp;Генпрокуратуру На племянницу Сооронбая Жээнбекова написали еще одно заявление в Генпрокуратуру
Кубанычбек Жумалиев отдал государству 1&nbsp;миллиард сомов. Его отпустили Кубанычбек Жумалиев отдал государству 1 миллиард сомов. Его отпустили
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
Хаб для цифровых кочевников. В&nbsp;Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект Хаб для цифровых кочевников. В Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект
16 апреля, пятница
18:34
Две тонны куриного мяса пытались незаконно ввезти в Кыргызстан Две тонны куриного мяса пытались незаконно ввезти в Кыр...
18:30
17 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
В Бишкеке в ЦСМ № 1 открыли скрининг-центр рака молочной железы
18:09
Иссык-кульский корень. У журналиста Kaktus.media есть признаки отравления
18:04
Лекарство из баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от Садыра Жапарова