Две тонны куриного мяса пытались незаконно ввезти в Кыргызстан

В Баткенской области задержали контрабандное мясо птицы. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

Фото ПС ГКНБ. В Баткенской области задержали контрабандное мясо птицы

По ее данным, в селе Жаны-Жер Лейлекского района задержали автомашину Mercedes-Benz Sprinter. За рулем авто находился 31-летний гражданин Таджикистана. Он пытался нелегально провезти две тонны куриных окорочков в Кыргызстан.

По предварительным данным, общая стоимость контрабанды составила около 320 тысяч сомов. Задержанного и груз передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.