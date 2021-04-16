По факту убийства краснокнижного медведя в Джалал-Абаде возбудили дело

По факту убийства краснокнижного медведя в Джалал-Абадской области ведется расследование. Об этом сообщили в УВД области.

По его данным, 9 апреля в милицию обратился глава местного представительства департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Турат Сатимбаев. Он рассказал, что в тот же день примерно в 12.30 увидел, как житель Базар-Коргонского района Э. Ж. нес в рюкзаке шкуру убитого бурого медведя.

Турат Сатимбаев проинформировал, что на местного жителя составлен акт на 1 миллион сом и шкура изъята сотрудниками департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 293 «Уничтожение животных и растений». Начато досудебное производство. Ведется следствие.