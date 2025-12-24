22:49
Общество

Знаменитому Винни-Пуху исполняется 100 лет

В канун Рождества исполняется 100 лет со дня появления одного из самых популярных детских персонажей в мире, пишет ВВС News.

Первый рассказ о медвежонке под названием «Неправильные пчелы» опубликован лондонской газетой London Evening News 24 декабря 1925 года.

Медведь быстро стал любимцем всего мира наряду с Тигрой, Кристофером Робином, игрой в «Пустяки» и вымышленным Стоакровым лесом, в реальности — Ашдаунским лесом в Восточном Сассексе, где у автора книг Алана Александра Милна был загородный дом.

Книга «Винни-Пух», в которой рассказывается о вымышленных приключениях сына Милна Кристофера Робина и его игрушечного медведя, опубликована в 1926-м, а ее продолжение «Дом на Пуховой опушке» — в 1928 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355917/
