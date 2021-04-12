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Происшествия

В Петербурге подрались граждане Кыргызстана и Республики Тыва. Есть пострадавшие

Возле клуба Money Honey в центре Санкт-Петербурга ночью произошла массовая драка. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По его данным, 12 апреля около 4.30 в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у клуба на Садовой, 28 дерется несколько десятков мужчин. В толпе мелькают ножи.

Прибывшие на место силовики выяснили, что произошел конфликт двух компаний — граждан Кыргызстана и уроженцев Республики Тыва.

На месте полицейские задержали 13 человек, их доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Четверых увезли в больницы с ножевыми ранениями.

Как сообщили изданию в ГУ МВД, по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189849/
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