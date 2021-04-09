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Происшествия

В Оше подследственный пытался повеситься. Его спасли милиционеры

В ИВС ГУВД Оша пытался повеситься подследственный. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что ЧП произошло сегодня примерно в 6.30. Подозреваемый сделал веревку из майки, повесил ее на нагревательную трубу и попытался покончить с собой.

«Его заметил находившийся на посту прапорщик милиции Жанарбек Ибрагимов. В итоге дежурный Жылдызбек Макамбаев и постовой милиционер спасли жизнь потерявшему сознание подозреваемому, сделав ему искусственное дыхание. Сейчас мужчина находится в больнице под конвоем. Подозреваемому 39 лет, он гражданин России. Он был задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков в крупном размере», — сказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189396/
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