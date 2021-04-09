В Джети-Огузском районе подростки пытались закидать друг друга камнями

В Джети-Огузском районе произошла драка между школьниками. Это 24.kg подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что школьники подрались сегодня ночью.

«Сегодня ночью примерно в 00.10 от жителя села Ан-Эстен в милицию поступило сообщение, что между селами Саруу и Дархан дети кидают камни в машину. На месте оперативно-следственная группа выяснила, что два подростка поругались во время переписки в WhatsApp. После этого они решили встретиться для выяснения отношений, на встречу привели одноклассников. Один из подростков является жителем села Саруу, второй живет в селе Дархан. Между школьниками произошла потасовка, они стали бросать друг в друга камни. В это время камень полетел в мимо проезжающую машину и повредил ее. Никто из подростков не пострадал, их вызвали в милицию с родителями для выяснения обстоятельств произошедшего», — сообщили в УВД.