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В Баткене за сутки пограничники задержали контрабанду на 680 тысяч сомов

В Баткенской области с 3 по 4 апреля пограничники пресекли незаконный провоз контрабандных грузов. Об этом сообщила пресс-служба ПС ГКНБ.

Общая сумма задержанных грузов составила около 680 тысяч сомов.

«3 апреля в селе Жаштык Лейлекского района задержали автомашину Opel Zafira. Кыргызстанец незаконно пытался провезти из Таджикистана товары народного потребления вне пункта пропуска. 4 апреля в этом же селе при попытке провоза контрабанды задержали две автомашины Mercedes-Benz Sprinter. Кыргызстанцы хотели провезти из Таджикистана 6 тонн мандаринов без разрешительных документов. В тот же день в местности Кожомбулак Баткенского района пограничный наряд задержал автомашину Honda-Stepwagon под управлением гражданина КР. В ходе досмотра были обнаружены сухие дрожжи», — сообщили в Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188796/
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