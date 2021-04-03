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Происшествия

Нападение собаки на ребенка. Милиция ищет хозяина животного

Факт нападения собаки на ребенка в центре Бишкека зарегистрировали в ЕРПП по статье 119 «Мелкое хулиганство» УК КР. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

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По ее данным, гражданин Б. К. обратился с письменным заявлением в милицию и рассказал, что 1 апреля примерно в 19.00 его сына укусила бездомная собака на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула. Скорая помощь доставила ребенка в Городскую клиническую детскую больницу № 3.

12-летний пострадавший проходит судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители продолжают следствие и ищут владельца собаки.

Ранее стало известно, что в центре Бишкека собака напала на детей. Видео опубликовали в социальной сети Facebook. Крупный пес сорвался с поводка и вначале схватил за рукав одного ребенка, после вцепился в ногу школьнику, а затем напал на женщину.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188703/
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