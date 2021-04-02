В Чуйской области пресекли поставку наркотиков. Задержали члена ОПГ

В Чуйской области пресекли устойчивый канал поставок наркотиков. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По ее данным, ранее стало известно, что некий мужчина 40-45 лет поставляет наркотические вещества в Бишкек и Чуйскую область. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 267 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых. Один из них ранее неоднократно судим и является членом ОПГ.

Из незаконного оборота изъяли 7 килограммов 500 граммов гашиша.