В Ноокенском районе дети с инвалидностью не посещали школы. Виновные наказаны

Прокуратурой Ноокенского района восстановлены права 67 детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования. Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.

По ее данным, при проверке в Ноокенском районном отделе образования выявлен ряд нарушений.

Установлено, что несовершеннолетняя 15-летняя жительница города Кочкор-Аты О. Н. с инвалидностью, несмотря на предоставляемою государством возможность к инклюзивному обучению, не получала соответствующего образования.

Встречной проверкой относительно получения инклюзивного образования 66 зарегистрированных детей с ОВЗ школьного возраста установлено, что обучение, согласно утвержденному расписанию уроков для них, не проводилось.

Прокуратурой района в отдел образования Ноокенского района внесено представление об устранении нарушений закона, по итогам которого нарушения устранены.

Проведены разъяснительные работы, привлечены к дисциплинарной ответственности пять директоров и шесть заведующих учебными отделами района.