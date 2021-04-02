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Происшествия

В Оше прокуратура выявила нарушения при реконструкции аэропорта

Генеральная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения при реконструкции искусственного покрытия перрона и переустройстве коммуникаций аэродрома международного аэропорта «Ош». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что в 2019-2020 годах ОАО «Международный аэропорт «Манас» проводило конкурс на реконструкцию искусственного покрытия перрона и переустройство коммуникаций аэродрома.

«С сентября 2020-го по январь 2021-го должностные лица ОАО «Международный аэропорт «Манас» и аэродромной службы Ошского филиала этого акционерного общества без производственных калькуляций, счетов-фактур, закупочных актов и товарно-транспортных накладных на инертные и строительные материалы приняли акты приемки выполненных работ по реконструкции вышеуказанного объекта аэродрома международного аэропорта «Ош». В ходе проверки выявлено завышение стоимости материалов и выполненных подрядной организацией работ на сумму 3 миллиона 400 тысяч сомов», — сказали в Генпрокуратуре.

В надзорном органе установили некачественное асфальтобетонное покрытие отдельных участков перрона аэропорта «Ош», принятого в эксплуатацию Ошским межрегиональным управлением Госэкотехинспекции в нарушение требований нормативных правовых актов.

«Материалы проверки зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» УК КР. Расследование проводит ГСУ ГКНБ», — проинформировали в Генпрокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188538/
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