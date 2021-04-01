В Москве задержан кыргызстанец, находившийся в розыске за избиение мужчины

В Москве задержан кыргызстанец, находившийся в розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений у себя на родине. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что 27-летний Ж. Т., уроженец Джалал-Абадской области, разыскивался милицией города Таш-Кумыра по подозрению в избиении и причинении вреда здоровью.

«Осенью 2020 года в одном из населенных пунктов Джалал-Абадской области, он вместе с другими лицами беспричинно избил местного жителя, а затем скрылся с места преступления. Возбуждено досудебное производство по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР. Его объявили в межгосударственный розыск. Выяснилось, что он скрывался за рубежом, рассчитывая избежать уголовной ответственности. Установлена причастность задержанного гражданина к другому преступлению», — сообщили в МВД.