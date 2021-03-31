В Жайылском районе до смерти избили мужчину. Подозреваемых в убийстве задержали

В Жайылском районе задержали троих подозреваемых в избиении местного жителя, который скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Выяснилось, что 27 марта несколько мужчин примерно в 01.00 на одной из улиц в селе Новониколаевка напали на 28-летнего Х. А. Сотрудники милиции задержали 27-летнего, 26-летнего и 31-летнего подозреваемых. Их водворили в ИВС. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Жайылском районе до смерти избили мужчину. 27 марта в милицию из территориальной больницы поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении с телесными повреждениями находится 28-летний Х. А. На следующий день мужчина скончался.