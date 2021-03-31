Вымогал взятки. В Бишкеке задержали начальника налоговой по Первомайскому району

В Бишкеке в УГНС по Первомайскому району выявили устойчивую коррупционную схему. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, начальник районной налоговой Б. Т. Т. и должностные лица систематически получали взятки от частных предпринимателей за положительное решение вопросов.

«Зафиксированы и задокументированы факты систематического получения взяток от частных предпринимателей и дальнейшего распределения денег между начальником и подчиненными инспекторами Налоговой службы. Б. Т. Т. задержали и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Такие коррупционные схемы по вымогательству и получению взяток от субъектов предпринимательства есть и в других территориальных подразделениях Налоговой службы», — рассказали в ГКНБ.