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В городе Ош шестеро детей отравились после посещения бассейна

В Оше шестеро детей отравились после посещения частного бассейна. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

В Ошской областной детской клинической больнице подтвердили информацию. По данным медиков, детям поставили диагноз: отравление неизвестным химическим веществом.

«В медучреждение 27 марта поступили четверо детей, еще двое обратились, но их после обследования и назначения лечения отпустили домой. Остальные пациенты также получили лечение и на следующий день выписаны с выздоровлением», — сообщили редакции.

Уточняется, что милиция назначила по поводу отравления проверку и экспертизу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188188/
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