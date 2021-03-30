В городе Ош шестеро детей отравились после посещения бассейна

В Оше шестеро детей отравились после посещения частного бассейна. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

В Ошской областной детской клинической больнице подтвердили информацию. По данным медиков, детям поставили диагноз: отравление неизвестным химическим веществом.

«В медучреждение 27 марта поступили четверо детей, еще двое обратились, но их после обследования и назначения лечения отпустили домой. Остальные пациенты также получили лечение и на следующий день выписаны с выздоровлением», — сообщили редакции.

Уточняется, что милиция назначила по поводу отравления проверку и экспертизу.