Тонна риса и 7 тысяч пачек сигарет. В Баткенской области выявили контрабанду

В Баткенской области выявили более тонны контрабандного риса и табачной продукции. Об этом сообщили в Таможенной службе.

По ее данным, в селе Пульгон Кадамджайского района остановили Mercedes-Benz 315. В грузовом отсеке авто обнаружили 53 мешка белого риса узбекской торговой марки UZRISE. Общий вес — 1 тонна 365 килограммов. Продукцию везли под видом риса, выращенного и произведенного в Кыргызстане.

В машине также нашли сигареты Mond black super slims — 7 тысяч пачек.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, собранные материалы передали по подследственности.