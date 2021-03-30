Передано в суд дело кыргызстанца, из-за которого на Сахалине погиб его коллега

Заместителем сахалинского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Кыргызстана, из-за которого погиб его коллега. Об этом сообщил сайт sakhalin.info.

Установлено, что в декабре 2020 года водитель-экспедитор на грузовом самосвале с прицепом прибыл для разгрузки угля на территорию ООО «Угольный морской порт Шахтерск». Частично разгрузив уголь, он нарушил Правила дорожного движения и инструкцию по охране труда и продолжил движение автомобиля с поднятым кузовом прицепа.

Фото sakhalin.info

Кыргызстанец наехал на искусственную насыпь, и прицеп опрокинулся на кабину рядом стоящего грузового автомобиля. Водитель последнего оказался зажат внутри кабины. От полученных травм он скончался на месте.

Обвиняемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаивается. За совершение указанного преступления виновному грозит наказание до пяти лет лишения свободы.