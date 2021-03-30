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Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. В Токмаке избили кандидата

В Токмаке избили кандидата одной из политических партий. Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника следственной службы МВД Нурдин Эшимкан уулу.

По его словам, 13 марта кандидат обратилась с заявлением в милицию. Сейчас факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР.

«По факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Кандидат — женщина. Со слов пострадавшей, ее избили в кафе», — сказал Нурдин Эшимкан уулу.

Замначальника следственной службы отказался называть партию, от которой баллотируется потерпевшая.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188083/
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