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Происшествия

В Кыргызстан пытались незаконно ввезти партию замороженной рыбы и скота

В Кыргызстане выявили факт незаконного ввоза крупной партии скота и замороженной рыбы. Об этом сообщили в Налоговой службе.

По ее данным, товар везли из стран ЕАЭС без соответствующих разрешительных документов.

Пресечена попытка незаконного ввоза в Кыргызстан 367 голов крупного рогатого скота и 162 голов мелкого рогатого скота, а также 20 тонн замороженной рыбы.

У импортеров отсутствовали сопроводительные документы и справка о налоговой регистрации на ввоз товара. Материалы нарушений передали в мобильную группу для проведения соответствующих мероприятий в рамках законодательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187712/
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