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Происшествия

Задержан подозреваемый в серии крупных квартирных краж в Чуйской области

В Чуйской области задержали подозреваемого в серии краж. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, в начале марта трое жителей города Орловка сообщили о краже из их частных домов золотых изделий на общую сумму 200 тысяч сомов, более 50 тысяч сомов деньгами, а также других ценных вещей.

Выяснилось, что в основном преступники проникали в дома путем отжима пластиковых окон.

Все заявления были зарегистрированы в ЕРПП по статье 200 «Кража» УК КР. Начато досудебное производство. По подозрению в совершении преступления задержан 56-летний К.С. Сотрудники милиции проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

 
 
 
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187461/
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