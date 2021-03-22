В Бишкеке после продолжительной болезни скончалась журналист Чинара Асанова

Сегодня после продолжительной болезни скончалась журналист Чинара Асанова. Об этом сообщают ее коллеги.

Фото из интернета. Чинара Асанова

Известно, что журналист проходила лечение в Национальном хирургическом центре.

Чинара Асанова — выпускница факультета журналистики МГУ. Более 20 лет проработала в СМИ Кыргызстана, возглавляла пресс-центр Службы национальной безопасности (ГКНБ), работала в аппарате президента.

«Все, кто хочет разделить с семьей горечь утраты, могут прийти на прощание с покойной, которое состоится завтра в 12.00 по адресу: село Кок-Жар, улица Алымбаева, дом 15. Похороны — в 14.00 на кладбище села Восток», — пишут ее близкие.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Чинары Асановой.