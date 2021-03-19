Главу комитета физкультуры ошской мэрии допросили. Вину не признает

Пострадавшим в результате драки с главой комитета физкультуры и спорта при мэрии Оша Бекдоолотом Абакировым является бизнесмен И.Н. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что в заявлении 39-летнего жителя Оша указывается, что пять человек на него напали в микрорайоне «Шейит-Тобо». Один из них якобы был главой спорткомитета при мэрии Оша — Бекдоолот Абакиров.

В УВД южной столицы подтвердили эту информацию. По данным ведомства, экспертиза показала, что у И.Н. легкие телесные повреждения.

«На допросе Бекдоолот Абакиров отрицает свою вину. По его словам, потерпевший якобы врет. Однако сам И.Н. сообщил, что вместе с Абакировым было еще четыре человека. Следствие готовит материалы для назначения комплексной судебно-медицинской экспертизы», — сообщили редакции.

Напомним, ранее сообщалось, что Бекдоолот Абакиров избил своего подчиненного.