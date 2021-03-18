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В Кыргызстан пытались незаконно завезти 1 тысячу 296 голов скота

В Кыргызстан пытались незаконно завезти 1 тысячу 296 голов крупного рогатого скота и лошадей. Об этом сообщили в ГНС.

Отмечается, что сотрудники Налоговой службы на пунктах учета товаров возле контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-казахской госгранице установили факты ввоза крупного рогатого скота и лошадей из стран ЕАЭС без соответствующих разрешительных документов.

У импортеров отсутствовали все необходимые сопроводительные документы, в том числе справка налогового органа о регистрации на ввоз товара.

Материалы нарушений передали в мобильную группу для принятия мер согласно законодательству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186951/
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