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Сюжет: Насилие над детьми

Убийство пятиклассника в «Мурас-Ордо». Разыскивается брат погибшего

Милиция разослала ориентировки брата мальчика, убитого в жилмассиве «Мурас-Ордо».

Известно, что ребенок учился в средней школе в селе Озерном. В момент гибели он находился дома с братом.

«Брат погибшего учится в 10-м классе. Сейчас его разыскивает милиция. Ориентировки разосланы по всем УВД Бишкека. Труп мальчика увезли в морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ребенку воткнули нож в горло», — сказали сотрудники силовых структур.

Напомним, ранее стало известно, что в «Мурас-Ордо» нашли тело подростка с перерезанным горлом. Труп обнаружила мать ребенка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186801/
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