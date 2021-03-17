Убийство пятиклассника в «Мурас-Ордо». Разыскивается брат погибшего

Милиция разослала ориентировки брата мальчика, убитого в жилмассиве «Мурас-Ордо».

Известно, что ребенок учился в средней школе в селе Озерном. В момент гибели он находился дома с братом.

«Брат погибшего учится в 10-м классе. Сейчас его разыскивает милиция. Ориентировки разосланы по всем УВД Бишкека. Труп мальчика увезли в морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ребенку воткнули нож в горло», — сказали сотрудники силовых структур.

Напомним, ранее стало известно, что в «Мурас-Ордо» нашли тело подростка с перерезанным горлом. Труп обнаружила мать ребенка.