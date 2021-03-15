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Происшествия

В Бишкеке Lexus врезался в стоящий на парковке Mercedes

В Бишкеке Lexus врезался в стоящий на парковке Mercedes-Benz. Видео ДТП опубликовали в Telegram-канале Shtraf.kg.

Уточняется, что авария произошла на пересечении улиц Исанова и Фрунзе.

На кадрах видно, что автомобиль Lexus двигался по улице Фрунзе, пытался обогнать другие машины и врезался в Toyota. После этого Lexus слетел с дороги и врезался в Mercedes.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции заявили, что ДТП произошло сегодня примерно в 14.30. Жертв и пострадавших нет, причины аварии выясняются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186541/
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