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На границе пресекли контрабанду скота на 750 тысяч сомов

В Джалал-Абадской области задержали гражданина Узбекистана и пресекли три попытки незаконного перегона скота через границу. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

В местности Тобо-Коргон Ала-Букинского района обнаружили и задержали иностранца, который направлялся из Узбекистана в Кыргызстан вне пункта пропуска.

С 8 по 15 марта пограничники пресекли три попытки незаконного перегона скота через границу из Кыргызстана в соседние государства.

По предварительным данным, стоимость задержанного скота составила около 750 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186498/
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