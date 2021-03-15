На границе пресекли контрабанду скота на 750 тысяч сомов

В Джалал-Абадской области задержали гражданина Узбекистана и пресекли три попытки незаконного перегона скота через границу. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

В местности Тобо-Коргон Ала-Букинского района обнаружили и задержали иностранца, который направлялся из Узбекистана в Кыргызстан вне пункта пропуска.

С 8 по 15 марта пограничники пресекли три попытки незаконного перегона скота через границу из Кыргызстана в соседние государства.

По предварительным данным, стоимость задержанного скота составила около 750 тысяч сомов.