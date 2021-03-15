Машина скорой помощи попала в аварию на объездной. Погибли два человека

На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

Уточняется, что автоавария произошла сегодня в 12.15. Карета скорой помощи ехала со стороны Токмака в Кеминский район и столкнулась с Toyota Estima, а затем с Honda Inspire.

Автомашину Toyota от удара откинуло и она столкнулась с Audi. По предварительным данным, в результате ДТП погибли пассажиры Honda Inspire — 37-летняя женщина и трехлетняя девочка. Еще один человек пострадал. На месте находятся инспекторы УОБДД», — сообщили редакции.

Из собственных источников стало известно, что карета скорой помощи везла анализы людей, у которых подозревают коронавирус, в Иссык-Атинскую санэпидстанцию. По некоторым данным, пострадал водитель скорой.