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Происшествия

За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 866 нарушений ПДД

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 866 нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 99 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 15 передвигались на машинах с тонировкой, без водительских удостоверений остановили 103 человека.

На штрафстоянку поставили 499 транспортных средств. Раскрыто также 95 преступлений и проступков.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186418/
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