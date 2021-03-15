В Бишкеке спасатели вызволили из пустой квартиры полугодовалого ребенка. Об этом сообщила офицер отдела СМИ МЧС Эльнура Муктарова.
Вчера, 14 марта, в службу «161» поступило сообщение о необычном происшествии в 12-м микрорайоне. Выяснилось, что когда родители вышли на лестничную клетку, малыш за ними закрыл на задвижку входную дверь. Все их попытки самостоятельно попасть в квартиру не увенчались успехом.
Пришлось обращаться за помощью к сотрудникам МЧС. Они с помощью альпинистского снаряжения спустились от соседей на восьмой этаж. Через несколько минут ребенка передали родителям.