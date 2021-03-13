В Базар-Коргоне обнаружен схрон оружия и боеприпасов

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, в тайнике обнаружены и изъяты ручная граната «Ф-1», два гладкоствольных охотничьих ружья, 40 патронов разного калибра и нож.

По факту материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье 253 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) УК КР.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на соответствующие экспертизы.

Устанавливаются причастные к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов.