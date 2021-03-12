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Происшествия

Яйца на более чем полмиллиона сомов пытались ввезти в Кыргызстан без документов

Сотрудники Государственной таможенной службы пресекли контрабанду на 548 тысяч 625 сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Ошской области остановлена машина Mersedes-Benz 312 под управлением гражданина Кыргызстана. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено почти 60 тысяч куриных яиц, ввезенных с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

ГТС
Фото ГТС . Контрабанда

Факт зарегистрирован в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков. Собранные материалы переданы по подследственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186214/
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