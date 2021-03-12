Яйца на более чем полмиллиона сомов пытались ввезти в Кыргызстан без документов

Сотрудники Государственной таможенной службы пресекли контрабанду на 548 тысяч 625 сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Ошской области остановлена машина Mersedes-Benz 312 под управлением гражданина Кыргызстана. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено почти 60 тысяч куриных яиц, ввезенных с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

Фото ГТС . Контрабанда

Факт зарегистрирован в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков. Собранные материалы переданы по подследственности.