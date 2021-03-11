12:53
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.15
Происшествия

Крупная партия тестов на беременность. В Аксыйском районе задержали контрабанду

В Аксыйском районе пресекли провоз контрабанды. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

ПС ГКНБ
Фото ПС ГКНБ. В Аксыйском районе пресекли провоз контрабанды
По ее данным, в местности Таза-Суу пограничники задержали гражданина Кыргызстана, который пытался нелегально, вне пункта пропуска переправить на территорию КР из Узбекистана контрабандный груз — товары медицинского назначения (пирометры марки AICARE, тесты для определения беременности).

По предварительным данным, общая стоимость задержанного груза составила 427 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный и груз переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186081/
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
Лимоны, лампочки, аккумуляторы. В Баткенской области пресекли контрабанду
В Таласе задержали большегрузы с контрабандными сигаретами: 760 тысяч пачек
Из Таджикистана в Кыргызстан пытались провезти контрабанду
На границе с Казахстаном пресекли незаконный ввоз в Кыргызстан 588 голов скота
Кыргызстанец незаконно ввез в страну грузовик и зарегистрировал его в ГУ «Унаа»
Мандарины и лампочки на 340 тысяч сомов. Пограничники задержали контрабанду
ГКНБ пресек канал незаконного вывоза ГСМ
Мандарины и одежда на 2,4 миллиона. В Баткенской области пресекли контрабанду
338 мешков селитры. На границе с Таджикистаном задержали контрабандистов
Контрабанда на 3 миллиона. В Ошской области задержали кыргызстанца
Популярные новости
В&nbsp;ДТП на&nbsp;Южной магистрали погиб пассажир такси В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
Сотрудница Первомайского УВД Бишкека скандалила с&nbsp;коллегами из&nbsp;Патрульной службы Сотрудница Первомайского УВД Бишкека скандалила с коллегами из Патрульной службы
В&nbsp;Ала-Букинском районе вынесли приговор женщине, задушившей сына ручкой от&nbsp;сумки В Ала-Букинском районе вынесли приговор женщине, задушившей сына ручкой от сумки
Спецслужбы задержали бандгруппу, планировавшую вооруженный джихад в&nbsp;Кыргызстане Спецслужбы задержали бандгруппу, планировавшую вооруженный джихад в Кыргызстане
Бизнес
Tortavita&nbsp;&mdash; натуральная радость! Tortavita — натуральная радость!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион
Благодарность за&nbsp;вклад в&nbsp;развитие детско-юношеского футбола Благодарность за вклад в развитие детско-юношеского футбола
Не&nbsp;пропустите матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и&nbsp;АПЛ Не пропустите матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и АПЛ
11 марта, четверг
12:48
Наталья Никитенко рассказала, почему голосовала против референдума Наталья Никитенко рассказала, почему голосовала против...
12:47
Местные выборы. Какие партии нарушают правила агитации, рассказали в ТИК
12:46
В микрорайоне № 6 на месте футбольного поля хотят построить многоэтажный дом
12:44
Крупная партия тестов на беременность. В Аксыйском районе задержали контрабанду
12:32
Экс-главу СЭЗ «Бишкек» Дуйшена Ирсалиева отпустили под домашний арест