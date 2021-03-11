Крупная партия тестов на беременность. В Аксыйском районе задержали контрабанду

В Аксыйском районе пресекли провоз контрабанды. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

Фото ПС ГКНБ. В Аксыйском районе пресекли провоз контрабанды

По ее данным, в местности Таза-Суу пограничники задержали гражданина Кыргызстана, который пытался нелегально, вне пункта пропуска переправить на территорию КР из Узбекистана контрабандный груз — товары медицинского назначения (пирометры марки AICARE, тесты для определения беременности).

По предварительным данным, общая стоимость задержанного груза составила 427 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный и груз переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.