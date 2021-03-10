Задержан водитель, сбивший в феврале ребенка в Сокулуке

Задержан водитель, сбивший в феврале в селе Сокулук ребенка. Об этом сообщила пресс-служба УОБДД по ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 19 февраля неизвестная машина сбила 14-летнего ребенка, который переходил дорогу. Водитель не оказал помощь и скрылся с места происшествия. Ребенок доставлен в территориальную больницу с различными телесными травмами.

Задержан 26-летний житель Жайылского района.

Водитель передан в следственную службу ОВД Сокулукского района для дальнейшего разбирательства, автомашина поставлена на штрафстоянку.