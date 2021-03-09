Спецслужбы задержали бандгруппу, планировавшую вооруженный джихад в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
По его данным, в рамках досудебного производства по факту подготовки к убийству пресечена деятельность бандгруппы, состоящей из местных и иностранных граждан, причастных к террористической деятельности.
Установлено, что деятельность нейтрализованной группы координировалась главарями международной террористической организации на территории Сирии.
«Отдельные члены бандгруппы прошли специальную боевую подготовку в лагерях МТО. Задержанные члены преступной группы водворены в СИЗО», — добавили в ведомстве.
На сегодня продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и причастности других членов преступной группы.