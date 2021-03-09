Ала качуу. 8 марта в «Ак-Орго» похитили девушку для вступления в брак

В Бишкеке задержали подозреваемого в похищении девушки для вступления в брак. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в похищении девушки

По ее данным, 8 марта в 19.50 в милицию поступило сообщение о том, что в жилом массиве «Ак-Орго» украли девушку и увезли в неизвестном направлении.

Установлено, что 24-летнюю жительницу Бишкека украл малознакомый 31-летний мужчина. Сотрудники УПСМ задержали подозреваемого и доставили в УВД Ленинского района столицы.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 175 «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР.